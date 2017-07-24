Порядка семи тысяч светодиодных светильников установят в Москве до конца года.

Информацию об этом разместил сайт правительства Москвы.

Часть из них — 3,2 тыс. — будет установлена во дворах и на детских и спортивных площадках, пожарных проездах, еще 3,7 тыс. появятся в центре города согласно программе «Моя улица», сообщает мэрия.

Отмечается, что новые светильники станут светить теплым белым светом в цветовом диапазоне 2700–2800 градусов по Кельвину, что считается оптимальным для человеческого зрения.

Места для установки выбирали как чиновники префектур и управ, так и сами москвичи через онлайн-сервисы.