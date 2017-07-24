Исполнительный директор российского предприятия ракетно-космической промышленности Алексей Камышев намерен покинуть свой пост.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве Воронежской области, Камышев написал заявление о добровольном отстранении от должности и в данный момент на рабочем месте не находится.

Собеседник отметил, что исполнительный директор конструкторского бюро химавтоматики (КБ ХА) перед увольнением сходил в отпуск. Кто станет преемником Камышева, пока не решено.

КБХА осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей, предприятие входит в структуру АО МПО «Энергомаш».