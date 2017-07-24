Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова встретятся в понедельник с министром нефти Кувейта Эссамом аль-Марзуком.

Стороны обсудят поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Кувейт. Об этом сообщил журналистам российский министр.

Также в среду состоится встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+). На заседании, которое пройдет в Санкт-Петербурге, планируется обсуждение вопросов о сокращении добычи нефти и нынешней ситуации на рынке черного золота в целом.