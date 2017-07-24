Задымление на руднике «Советский» в Приморском крае произошло из-за неисправности оборудования. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Утром в понедельник на руднике «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе произошло задымление на горизонте 85 м. Проведен газоанализ, нарушений не выявлено», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что проведены работы по ликвидации задымления и восстановлению рабочего режима шахты.

«Установлено, что задымление горной выработки произошло из-за неисправности пускового оборудования. Конкретную причину будут устанавливать специалисты. Открытого горения не было», — отметили в МЧС.

В настоящий момент обстановка взята под контроль, уставлено дополнительное оборудование газоанализа.

По данным МЧС, пострадавших нет. Все рабочие, находившиеся в шахте, — 65 человек, вышли на поверхность самостоятельно.