По предварительной информации МЧС, основной версией причины пожара в Красноярском крае в поселке Сухобузимском, где погибли пять человек, является неправильное обращение с печным отоплением.

Согласно данным очевидцев, семья из семи человек переодически пользовалась печью в арендованном на лето домике в прохладные дни.

Ранее стало известно, что в доме произошел пожар, в результате которого погибли 37-летний мужчина и его четверо несовершеннолетних детей. Старший из детей, 14-летний подросток сумел спастись, сейчас с ним и матерью погибших работают психологи.

Следственное управление СК по Красноярскому краю начало доследственную проверку по факту происшествия.