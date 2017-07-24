В Новосибирской области на трассе перевернулся автомобиль Mazda Capella, в результате погибли 44-летний житель Новосибирска и две девочки 2003 года рождения.

Авария произошла на шестом километре автодороги Рабочий поселок Краснозерское — село Колыбелька, пишет Газета.ру.

Водитель автомобиля получил различные травмы и был госпитализирован. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

По факту ДТП проводится проверка.