Бывший председатель совета директоров Линк-банка Андрей Гринчук обвиняется в похищении человека, мошенничестве и отмывании денег.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Бизнесмен с подельником вывел из банка более 700 млн. рублей и обанкротил его. Но в процессе «операции» между мошенниками возникли разногласия, и Гринчук похитил своего партнера, потребовав выкуп в 800 млн. рублей, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, Гринчук заставил пострадавшего написать явку с повинной в УФСБ Москвы и Московской области по делу о мошенничестве.

Следствие выяснило, что это не первая афера Гринчука. Ранее он занимался застройкой жилого района в Дмитрове и похитил более 300 млн. рублей у дольщиков.