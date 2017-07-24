Экс-председателя совета директоров Линк-банка обвинили в хищениях
Бывший председатель совета директоров Линк-банка Андрей Гринчук обвиняется в похищении человека, мошенничестве и отмывании денег.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Бизнесмен с подельником вывел из банка более 700 млн. рублей и обанкротил его. Но в процессе «операции» между мошенниками возникли разногласия, и Гринчук похитил своего партнера, потребовав выкуп в 800 млн. рублей, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, Гринчук заставил пострадавшего написать явку с повинной в УФСБ Москвы и Московской области по делу о мошенничестве.
Следствие выяснило, что это не первая афера Гринчука. Ранее он занимался застройкой жилого района в Дмитрове и похитил более 300 млн. рублей у дольщиков.