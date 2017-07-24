К запуску на орбиту готовится томский наноспутник «Томск-ТПУ 120», который был напечатан на 3D-принтере. Сейчас он находится на Международной космической станции (МКС).

Планируется запустить спутник 17 августа 2017 года при содействии космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского, говорится в сообщении пресс-службы Томского политехнического университета (ТПУ). Сейчас специалисты заряжают аккумуляторные батареи аппарата и проводят подготовительные работы.

«Томск-ТПУ 120» будет находится в отрытом космосе от четырех до шести месяцев, посылая на землю голосовые сообщения и телеметрию.

Наноспутник был разработан в Томском политехническом университете, он представляет собой компактный аппарат с солнечными батареями и имеет сигнал, который смогут принимать все радиолюбители Земли.