Уровень воды в реках, вышедших из берегов из-за ливневых дождей в Приморье, начал постепенно снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Паводковая обстановка в крае улучшается и уровень воды в реках спадает. В Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в селах Полтавка, Новогеоргиевка и Константиновка Октябрьского района электроснабжение работает по временной схеме из-за падения опоры линии электропередачи (ЛЭП).

«Без электричества оставалось 270 домов, где живет порядка 600 человек. Бригады энергетиков восстановили электричество по временной схеме. 24 июля установят новую ЛЭП», – рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Помимо этого, от стихии пострадали краевые дороги. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Транспортное сообщение между селами Линевичи и Кугуки уже восстановлено.

На прошедшей неделе в Приморье прошли ливневые дожди с грозами, из-за которых уровень воды в реках поднялся более чем на два метра. В регионе выпало 134 мм осадков, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. В некоторых районах края был введен режим ЧС.