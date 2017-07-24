Начальник смены дежурной части новосибирского управления МВД России стал фигурантом дела о взятке.

Об этом заявило следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Согласно данным следствия, 41-детний офицер полиции предоставил ритуальному агентству «Возрождение» за вознаграждение в 15 тыс. рублей информацию о наступлении смерти нескольких жителей города с адресами, где проживали умершие.

Данные сведения сотрудники похоронного агентства использовали для обращения к родственникам покойных с предложениями об оказании платных услуг.

Офицер полиции уволен, ведется расследование.