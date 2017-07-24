Представители антивирусной лаборатории Dr. Web предупредили владельцев смартфонов с операционной системой Android о том, что несколько сотен бесплатных приложений в официальном магазине Google Play заражены опасным трояном BankBot, который крадет данные банковских карт пользователей и контролирующими их переписку с гаджета.

Вирус загружается на смартфон под видом безобидного приложения, после чего уничтожает с рабочего стола свою иконку и запускает работу в фоновом режиме, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В компании разработчике антивирусного ПО сообщили, что вирусом заражены уже около 400 приложений виртуального маркета. BankBot способен получить полный контроль над мессенджерами вроде WhatsApp, Viber, соцсетями Snapchat, Instagram и других.

Ранее в июле по миру прокатилась волна нового поколения троянов — вирусов-вымогателей типа Petya, ExPetr, Neutrino и других.