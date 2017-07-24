Международный Валютный Фонд (МВФ) внес корректировки в прогнозы мировых цен на нефть и снизил предполагаемую стоимость «черного золота» на 2017 и 2018 годы примерно на $3.

Предыдущий прогноз МВФ показывал до $51,9 и $52 за баррель, соответственно. Эта информация следует из обновленного июльского фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Причина снижения цен, согласно данным фонда, кроется в высоких уровнях запаса добычи нефти в США и увеличения предложения. Понижение общей инфляции связано с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, которое было во второй половине 2016 года.