Два человека пострадали при взрыве в гостинице в украинском Луцке
Взрыв с последующим пожаром произошел в ночь на понедельник в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в украинском городе Луцке, передают «Волынские новости». Сообщается о двух пострадавших.
Как отмечает «Газета.ру», взрыв произошел 02:10 мск в ресторане на первом этаже. По предварительным данным, двое пострадавших отравились угарным газом.
На месте происшествия работают пожарные. По версии правоохранителей, причиной пожара стал поджог.