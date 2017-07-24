Взрыв с последующим пожаром произошел в ночь на понедельник в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в украинском городе Луцке, передают «Волынские новости». Сообщается о двух пострадавших.

Как отмечает «Газета.ру», взрыв произошел 02:10 мск в ресторане на первом этаже. По предварительным данным, двое пострадавших отравились угарным газом.

На месте происшествия работают пожарные. По версии правоохранителей, причиной пожара стал поджог.