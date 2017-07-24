Восьмилетняя девочка, которая 22 июля попала под колеса пьяного водителя в Курагинском районе Красноярского края, санавиацией доставлена в Красноярск из реанимационного отделения больницы, куда ее привезли после аварии.

«Один ребенок находится в больнице Курагинского района в состоянии средней степени тяжести. Девочка переведена при помощи санитарной авиации в больницу № 20 Красноярска», — приводит «РИА Новости» слова представителя краевого Минздрава.

40-летний мужчина, управляя своим транспортным средством ВАЗ-2106 находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, наехал на группу детей, которые шли по обочине по правилам дорожного движения. Годовалый мальчик скончался на месте, две девочки 11 и 5 лет получили травмы и были доставлены в больницу.