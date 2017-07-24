В общевойсковых соединениях и воинских частях Южного военного округа начались тренировки по боевой готовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

По словам военного, к занятиям привлечены около 16 тыс. военнослужащих и свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Военные отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, при получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения.

Там, соответственно, основное внимание будет уделяться вопросам маскировки фортификационного и инженерного оборудования, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.