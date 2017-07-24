Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с отрицанием обвинений в кумовстве, после того как его близкий друг получил разрешение на открытие в своем университете в специальной экономической зоне в Окаяме нового факультета.

«Не было ни влияния, ни просьб», — заявил Абэ, отвечая на вопрос о его участии в вопросе появления ветеринарного факультета в университете его друга Котако Какэ.

По сообщениям японских СМИ, открытие нового факультета состоялось впервые за 50 лет, а в министерстве образования сохранились записи о том, что якобы представители Абэ просили ускорить процесс открытия нового факультета.