Власти японской префектуры Акита сообщили о затоплении по меньшей мере 485 домов в 17 муниципалитетах в результате мощных наводнений, вызванных рекордными ливнями.

Удар стихии привел к тому, что несколько рек вышли из берегов, обрушив потоки воды на жилые районы и объекты инфраструктуры. Кроме того, они вызвали многочисленные сходы оползней.

Власти распространили для более чем 21 тысячи местных жителей рекомендацию укрыться в эвакуационных пунктах.