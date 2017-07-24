Несколько рейсов авиакомпании iFly, клиенты которой с пятницы не могли улететь из турецкого Бодрума, всё еще задержаны, перевозчик планирует восстановить работу по расписанию во вторник, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Задержки рейсов iFly в прошедшие выходные приобрели веерный характер», — говорится в сообщении организации. В субботу авиакомпания отменила два рейса в Анталью, а воскресенье еще два рейса были задержаны до понедельника. Также задержаны рейсы в Ираклион и Даламан и обратные вылеты из Антальи в Москву.

«Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly, которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля», — пояснила PR-директор туроператора TezTour Лариса Аханова.