Российские сотовые компании могут заплатить значительные штрафы за использование «пакета Яровой». Это случится из-за нарушения европейских законов, считают аналитики Института исследования интернета, передает портал РБК.

В мае 2018 года вступают в силу новые поправки Евросоюза в регламент о хранении данных.

Для того чтобы хранить информацию о фактах коммуникации пользователя, должно быть соответствующее подтверждение от спецслужб. Помимо этого, европейский регламент обязывает мобильных операторов в течение 72 часов сообщать об утечке данных.

Такие положения противоречат «пакету Яровой», в котором нет ни ограничений, ни запретов на хранение трафика иностранных граждан и подданных.

В случае если российские операторы будут хранить информацию об иностранцах у себя на серверах без согласия самого пользователя и без решения суда предоставить эти данные российским правоохранительным органам, будет нарушено европейское законодательство.