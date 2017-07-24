Республиканское агентство лесного хозяйство сообщило о снятии в Бурятии режима чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров, после стабилизации лесопожарной обстановки, однако до сих пор запрещен доступ жителей в леса.

Аналогичные действия по отмене режима ЧС и особого противопожарного режима были предприняты министерством природных ресурсов Забайкалья.

«Указом врио главы республики Бурятия снят режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный 13 июня 2017 года. Это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки», — следует из сообщения ведомства.

«Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала два постановления, отменив режим чрезвычайной ситуации в лесах и особый противопожарный режим (ОПР), введенные 4 апреля и 30 марта соответственно», — заявили в минприроды Забайкалья.