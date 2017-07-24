Американское диппредставительство в Каракасе рекомендовало своим гражданам, находящимся в Венесуэле, сделать запасы еды и питья на ближайшие дни.

На этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в Национальное учредительное собрание.

Посольство США рекомендует американцам избегать зон проведения манифестаций и следить за ситуацией по масс-медиа. «Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа», — говорится в заявлении диппредставительства.