В результате нападения на посольство Израиля в Аммане погиб иорданский врач, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя служб безопасности Иордании.

Нападение на здание израильской дипмиссии произошло в воскресенье. Сообщается, что 17-летний гражданин Иордании проник в посольство и нанес удар ножом одному из сотрудников, после чего был застрелен охранником. В момент происшествия в здании находился врач, который в результате перестрелки получил ранение и скончался позже в больнице. Еще одним пострадавшим является помощник руководителя службы охраны дипмиссии, он госпитализирован.