Члены Республиканской партии в палате представителей и как минимум один член администрации президента обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом начать расследование возможного финансирования российской стороной борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применения технологии гидроразрыва пласта (фракинг), сообщает в воскресенье издание Politico.

По его данным, в конце июня текущего года глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и член конгресса Рэнди Вебер попросили у минфина выяснить, обеспечивает ли Кремль деньгами организации «зеленых» против такой технологии.

Как отмечает издание, именно технология фракинга позволила США догнать Россию по добыче газа, а слухи о финансировании Москвой «зеленых» ходят уже не первый год, «несмотря на очевидную абсурдность этих заявлений».