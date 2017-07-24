На территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке зашел медведь.

Как сообщает региональное управление МВД, сотрудники полиции тут же выехали на вызов от местных жителей.

Стражи правопорядка попытались выгнать зверя обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно.

В соответствии с законодательством медведь был обезврежен. По данным полиции, пострадавших нет.

В середине июля охотоведы в течение двух дней застрелили двух медведей, которые вышли в жилой район Петропавловска-Камчатского.