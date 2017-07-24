Камчатские полицейские застрелили медведя на территории больницы
На территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке зашел медведь.
Как сообщает региональное управление МВД, сотрудники полиции тут же выехали на вызов от местных жителей.
Стражи правопорядка попытались выгнать зверя обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно.
В соответствии с законодательством медведь был обезврежен. По данным полиции, пострадавших нет.
В середине июля охотоведы в течение двух дней застрелили двух медведей, которые вышли в жилой район Петропавловска-Камчатского.