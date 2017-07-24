Старейший в мире ламантин, родившийся в неволе, скончался в американском океанариуме Флориды спустя сутки после своего 69-летия.

«Снути был уникальным животным, у него было так много индивидуальных особенностей, что люди просто не могли не испытывать влечения к нему», — сообщили представители музея Южной Флориды.

Как отмечается в заявлении океанариума, по факту случившегося была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что, вероятно, водное млекопитающее стало невольным свидетелем «душераздирающего инцидента», пережить который пожилое животное было не в силах.

Музей добавляет, что проводится полное расследование обстоятельств гибели ламантина. Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме в Майами.