Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в безуспешности попыток контролирующей парламент оппозиции свергнуть его. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала VTV.

«Я справился со всеми вылазками правых. Вы не свергнете меня, вы не смогли и не сможете», — сказал венесуэльский лидер, добавив, что добиться его свержения «не удастся никаким способом». По словам Мадуро, его оппоненты должны «исправиться и вернуться на путь конституции, вернуться в политику».

Акции протеста накрыли Венесуэлу в апреле этого года после того, как суду страны были переданы полномочия оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена своих функций вследствие неуважения к другим ветвям власти. Решение отменили, однако оппозиционные силы вышли на улицу с требованием отправить в отставку членов суда и провести досрочные выборы. Ситуацию усугубила инициатива президента о созыве учредительного собрания, которая расценивается оппозицией как попытка изменить конституцию страны.