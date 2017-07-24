Представители «Артека» пригласили Кустурицу на кинофестиваль в Крыму

В крымском концертном зале «Юбилейный» прошел первый и единственный концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы с группой The No Smoking Orchestra.

«Газета.ру» отмечает, что мэтр сербского кинематографа приехал в Крым с новой программой «По млечному пути» — по названию последнего фильма. Главные роли в нем исполнили Моника Беллуччи и сам Кустурица.

Во время концерта Кустурица позвал желающих на сцену. Помимо девяти участников группы, на сцене оказалось около 30 девушек. Режиссер предложил им повторять за ним танцевальные движения, но вместо этого — решил провести курс утренней зарядки.