Житель одного из домов на востоке Москвы незаконным образом зарегистрировал в своей квартире 16 иностранных граждан, передает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан в одной из квартир на востоке столицы», — сообщили в ГУ МВД по городу. По информации ведомства, 34-летний москвич за денежное вознаграждение у себя в квартире на улице Большая Косинская зарегистрировал 16 граждан иностранных государств.

Как отмечает «Газета.ру», по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России».