На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.

Пепловый шлейф распространился на 205 км в восточном — северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. По данным спасателей, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота — 3,283 м над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.