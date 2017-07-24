Миротворец из Марокко стал жертвой атаки христианских формирований «Анти-Балака» в Центральноафриканской республике (ЦАР). Еще трое человек пострадали, передает агентство Reuter со ссылкой на представителя миссии ООН (MINUSCA).

По данным агентства, отряды «Анти-Балака» в течение нескольких дней совершили ряд нападений в городе Бангасу в попытке захватить христианский храм, где были размещены мусульмане-беженцы.

«Нападение произошло, когда миротворцы из марокканского контингента сопровождали грузовики с цистернами, пополнявшие из реки запасы воды, необходимой для обеспечения гуманитарных нужд города», - пояснил представитель MINUSCA Владимир Монтейро.