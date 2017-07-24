Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали ночью 24 июля неподалеку от станции метро «Ленинский проспект» журналиста Павла Никулина.

По словам журналистки Юлианы Лизер, которую задержали вместе с Никулиным, они находятся в ОВД Гагаринского района, куда их доставили после отказа Никулина пройти процедуру досмотра на улице без понятых.

Как сообщает РБК, сотрудник дежурной части, с которым связались журналисты, заявил, что не знает имени задержанного и не может назвать причину задержания, так как полицейские в настоящее время пишут рапорты о произошедшем.

В июне судебный участок Тверского мирового суда оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей за материал Павла Никулина «Из Калуги с Джихадом» — интервью с юношей из Калужской области, который принял ислам и уехал в Сирию воевать за «исламскую идею».