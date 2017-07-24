В результате серии взрывов, прогремевших в сирийском городе Идлиб, несколько десятков человек, в том числе мирные граждане, были убиты.

По данным сирийских СМИ, автомобиль со взрывчаткой, за рулем которого сидел террорист-смертник, врезалася в военный конвой группировки вооруженной оппозиции «Тахрир аш-Шам», продвигавшийся по району на окраине города.

Следом произошло еще несколько взрывов. По информации очевидцев, последующие взрывы стали результатом детонации боеприпасов, которые находились в автомобилях конвоя. Точных сведений о жертвах инцидента пока нет.