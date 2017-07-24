Согласно информации члена консультативного совета, доцента кафедры высшей математики из МФТИ Назара Агаханова, международная олимпиада по математике (IMO), завершившаяся в Рио-де-Жанейро, была самой сложной в истории.

В ходе этих соревнований национальная сборная РФ завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали. В общем зачете российская сборная заняла 11-е место.

Лучший результат среди российских школьников показал Михаил Иванов из Санкт-Петербурга. Он завоевал золотую медаль и занял 14-е место в индивидуальном зачете.

Серебро досталось Никите Добронравову (Новосибирск), Кириллу Тыщуку (Санкт-Петербург) и Георгию Вепреву (Ярославская область). Бронзовые награды увозят домой Тимофей Зайцев и Вадим Ретинский из Москвы, сообщает «РИА Новости».