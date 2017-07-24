Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ставит на кон многолетнее сотрудничество между Германией и Турцией.

«Сейчас нужно найти правильный ответ на действия Эрдогана. Он ставит на кон многолетнее партнерство между Турцией и Германией», — заявил Шойбле в интервью немецкому изданию Bild.

Глава минфина Германии подчеркнул, что несмотря на тесные отношения между двумя странами, которые долгие годы связывали Берлин и Анкару, немецкое руководство не может позволить себя шантажировать.

Напомним, недавно в Турции задержали шестерых правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.