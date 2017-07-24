«Мимоза хостилис» и еще более десятка психотропных веществ внесены в список, подлежащий контролю на территории России. Данное постановление правительства РФ вступает в силу 25 июля.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что под контроль попадают 13 новых психотропных веществ и одно наркосодержащее растение.

По ее словам, за счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за растением «мимоза хостилис», высушенные части которой используются в качестве наркотика, в сети Интернет появился спрос на ее семена.

Стоит заметить, что российские граждане ошибочно называют «мимозой» различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющие ничего общего с запрещенным растением.