Венесуэльский лидер Николас Мадуро в воскресенье пообещал посадить в тюрьму всех судей Верховного суда страны, которые были назначены оппозиционной Национальной ассамблеей.

Ранее стало известно о задержании в субботу адвоката Анхеля Сарпы, приведенного к присяге судьи Верховного суда в пятницу. Всего парламентом страны были назначены 13 судей и 20 их заместителей.

«Все они один за другим пойдут в тюрьму, и у всех будут заморожены имущество и счета», — сказал Мадуро во время своей еженедельной телепрограммы. По его словам, на следующей неделе оппозиция планирует объявить о создании нового национального избирательного совета, «фальшивого, неконституционного и незаконного».

Ранее суду страны были переданы полномочия оппозиционной ассамблеи, которую частично лишили своих функций за неуважение к другим ветвям власти. Впоследствии решение было отменено, однако оппозиционно настроенные граждане организовали акции протеста с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Протестующие также возмущены созывом учредительного собрания, инициированным Мадуро, и характеризуют это как попытку изменить конституцию.