Как минимум пять человек погибли, порядка 100 пострадали в результате отравления метанолом в городе Сирджан провинции Керман на юго-востоке Ирана, передает в воскресенье агентство ISNA со ссылкой на службы спасения и медиков.

«Девяносто девять человек в Сирджане отравились метанолом, на данный момент пять человек погибли», — заявил глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд. По его словам, 35 пострадавших были госпитализированы, остальные после получения медицинской помощи были выписаны.