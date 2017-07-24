ЕС может попросить у американского лидера Дональда Трампа публичного или письменного заверения, что новые санкции против России не затронут интересы Брюсселя.

Подготовленный к заседанию Еврокомиссии документ излагает несколько вариантов ответа, в частности, необходимость получить от президента США заверение, что санкции не затронут интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя, на случай если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом обсуждаемых в конгрессе санкций США.