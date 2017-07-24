Новейший учебно-тренировочный самолет СР-10 с обратной стреловидностью крыла поступит в конце 2017 года на вооружение Воздушно-космических сил Минобороны РФ, где его уже окрестили «странным самолетом».

«Странный самолет» СР-10 — это небольшая реактивная машина, предназначенная для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. Благодаря относительно небольшому весу двухместной машины самолет способен развивать скорость до 800 км/ч и подниматься на высоту 11 тыс. км.

Разработчиком нового воздушного судна стала частная компания «Современные авиационные технологии», которая вместе с Минобороны и Смоленским авиационным заводом заканчивают подготовку контракта на поставку самолета.

Как отметили в главном командовании ВКС России, СР-10 заменит парк устаревших чешских учебно-тренировочных самолетов L-39, поставка которых началась еще в 1980 году.

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Минобороны нашло замену чешским L-39