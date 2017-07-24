В Госдуму будет внесен законопроект, который разрешит проводить общие собрания собственников многоквартирных домов в виде конференции, а также выбирать для этого своего делегата. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев.

По словам парламентариев, жильцы многоквартирных домов испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний. «Для решения указанной задачи, а также для оперативного принятия решений по управлению многоквартирными домами законопроектом предлагается установить, что общее собрание может проводиться в виде конференции, за исключением случая, когда собственниками выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом», — поясняют авторы идеи.

Документ также определяет процедуру избрания делегата на общем собрании и способ определения их количества от собственников помещений. В частности, один человек может быть делегирован от «собственников жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже в подъезде многоквартирного дома».