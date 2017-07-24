Одобрив введение новых санкций в отношении России, американский лидер Дональд Трамп не успокоит своих политических оппонентов внутри страны, но нанесет ущерб отношениям с Москвой и Евросоюзом, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента, — но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что республиканцы и демократы обеих палат конгресса США сумели в конечном итоге согласовать текст законопроекта, который введет новые ограничения против России и Ирана. Во вторник голосование по этому документу пройдет в Палате представителей.

Недавно назначенная глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс прокомментировала данную информацию, заявив, что администрация Трампа «поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности».