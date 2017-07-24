Данные о положительной динамике роста производства стройматериалов в России приводятся в исследовании «Деловой климат в строительстве», проведенном Институтом статистических исследований и экономики знаний, с которым ознакомились «Известия».

В исследовании отмечено, что «данная подотрасль еще в прошлом году была одной из самых депрессивных в обрабатывающей промышленности». Поэтому даже такой рост стал позитивным сигналом.

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Рынок готовится к росту строительства