Производство стройматериалов показывает положительную динамику
Данные о положительной динамике роста производства стройматериалов в России приводятся в исследовании «Деловой климат в строительстве», проведенном Институтом статистических исследований и экономики знаний, с которым ознакомились «Известия».
В исследовании отмечено, что «данная подотрасль еще в прошлом году была одной из самых депрессивных в обрабатывающей промышленности». Поэтому даже такой рост стал позитивным сигналом.
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