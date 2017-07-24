Как следует из материалов исследования, проведенного аналитическим агентством Vygon Consulting, рост розничных цен на бензин в России ожидается в сентябре 2017 года, при этом по итогам второго полугодия он не должен превысить 1%.

Удорожание бензина и дизельного топлива остановилось в июле текущего года. Последние две недели месяца в регионах России наметилась тенденция к сохранению цены на топливо на одном уровне, в ряде регионов — автомобилисты заметили даже незначительное снижение стоимости бензина.

По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Главным фактором удорожания горючего традиционно является стоимость мировых цен на нефть.

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Роста цен на бензин ожидают к концу лета