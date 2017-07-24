Российские рыболовы на Дальнем Востоке и близ берегов Африки практически перестали добывать анчоус за последние пять лет. В Росрыболовстве сложившуюся ситуацию объясняют экономической нецелесообразностью вылова этой рыбы.

Если в январе–июне 2012 года показатели добычи анчоуса составляли 4,8 тыс. тонн, то в аналогичный период 2017 года они упали до одной тонны.

В Росрыболовстве «Известиям» сообщили, что причина столь резкого снижения добычи кроется в «экономической нецелесообразности промысла» этой рыбы.

«Расстояния до промысловых зон в северо-западной части Тихого океана слишком велики. При этом анчоус там попадается только в качестве прилова», — сказали в агентстве.

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Анчоус признан «нецелесообразным»