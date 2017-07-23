Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в кооперации в сфере нефтесервиса и производства оборудования для нефтедобывающей промышленности, сообщил в воскресенье глава российского Минэнерго Александр Новак.

«Наиболее обещающие области в нашем сотрудничестве с саудовскими партнерами — это создание и последующее внедрение технологий для нефтегазовой промышленности, нефтесервис и транспорт углеводородов, равно как и разработка и совместное производство оборудования для этой отрасли», — считает министр. По его словам, компании двух стран на данный момент изучают возможности для совместных проектов.

Ранее в интервью ТАСС министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщил о возможном создании совместного с РФ фонда, специализирующегося на компаниях из сферы энергетики. По словам министра, деятельность фонда будет направлена на покупку уже существующих активов, а также на создание новых возможностей для отечественных компаний для инвестиций в Саудовскую Аравию и другие страны.