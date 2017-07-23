Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области сообщило о проведении проверки в отношении жителя Кирова, которого подозревают в нападении на медиков и водителя автомобиля скорой помощи, которые прибыли к нему по вызову. Также мужчину обвинили в оскорблении представителя власти.

Как удалось выяснить следователям, утром 23 июля находившийся в состоянии алкогольного опьянения у себя дома кировчанин вызвал бригаду скорой, сообщив о травме ноги. После прибытия медиков, уже находясь в машине скорой помощи, мужчина ударил двух медиков и водителя.

«По сообщению потерпевших на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии. Госпитализация медикам не потребовалась, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе выяснения всех обстоятельств, мужчина оскорбил сотрудника Росгвардии», — добавили в пресс-службе областного главка СК РФ.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».