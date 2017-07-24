Российские селекционеры НИИ «Россорго» вывели новый сорт семейства бобовых. Это растение рода вигна, близкородственное фасоли. Новый сорт получил название «Олеся».

Вигна — это разновидность спаржевой фасоли, пользующаяся большой популярностью в Японии, Китае и Корее. В России этот продукт не имеет широкого распространения. Однако ситуация может измениться, полагают специалисты. «Олеся» превосходит по урожайности обычную фасоль почти в два раза, а ее выращивание требует гораздо меньших затрат.

Устойчивость этого сорта вигны к болезням и вредителям позволяет получать гарантированный урожай. Кроме того, пояснили «Известиям» специалисты, «Олеся» отличается большой урожайностью: с одного гектара можно собрать от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. кг семян, что в два раза больше, чем показатели по сбору фасоли.