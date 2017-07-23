Российская сборная завоевала четыре золотые медали в пятый соревновательный день Сурдлимпийских игр, которые проходят в турецком Самсуне.

В частности, россиянка Мария Нечаева заняла первое место в прыжках с шестом, Дмитрий Розанов и Александра Евдокимова стали первыми в индивидуальной велогонке в мужском и женском зачете, а Надежда Кораблинова и Ольга Лотина взяли золото в боулинге в парном разряде.

На данный момент в общекомандном зачете сборная РФ занимает первое место с результатом 32 золотых, 25 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Украины, а на третьем — сборная Южной Кореи. В Сурдлимпийских играх принимают участие спортсмены с нарушениями слуха. Они соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты.