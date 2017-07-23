В воскресенье в посольство Израиля в Аммане проник иорданский подросток. Он напал с ножом на одного из сотрудников дипмиссии.

Как сообщает иорданская пресса, 17-летний местный житель ударил израильтянина ножом. После этого его застрелили охранники.

Согласно переданной ранее версии, на израильское представительство было совершено вооруженное нападение.

В результате перестрелки убит один нападавший, а израильский охранник получил тяжелое ранение, он находится в госпитале. Иорданские силы безопасности блокировали сейчас здание посольства, куда прибыл министр внутренних дел королевства Галеб аз-Зауби.