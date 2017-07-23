Спасатели в Москве вытащили из Бездонного озера на северо-западе города тонущего мужчину, сообщила пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в сообщении, во время патрулирования спасатели увидели в 15 м от берега тонущего мужчину, купающегося в запрещенном месте. Инцидент произошел в 400 м от спасательной станции.

«В 19:00 при патрулировании спасателями замечен мужчина, уходящий под воду. Спасатели подняли пострадавшего, ему была проведена санация воздушно-дыхательных путей», — говорится в сообщении.

Мужчину вытащили из воды и срочно доставили на станцию. Спасатели вызвали скорую помощь и полицию. После осмотра медиками от госпитализации мужчина отказался.

Как говорится в сообщении пресс-службы, предположительно, мужчина находился под воздействием психотропных препаратов.